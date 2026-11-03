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03 ноября, 10:37

Происшествия

На Камчатке осудили мужчину за совершенное 40 лет назад убийство бизнесмена

Фото: МАХ/"Прокуратура Камчатки"

В Камчатском крае вынесли приговор 65-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве, совершенном почти 40 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

По данным СК, мужчина вместе со знакомым, уголовное преследование которого прекратили в связи со смертью, совершил разбойное нападение на предпринимателя. Потерпевший увидел лицо одного из грабителей. Опасаясь, что их опознают, злоумышленники решили убить свидетеля и нанесли ему множественные телесные повреждения.

Следователи и криминалисты вместе с оперативниками восстановили картину произошедшего, проанализировали материалы и собрали доказательства, подтвердившие причастность фигуранта к случившемуся.

Как уточнили в прокуратуре Камчатского края, осужденный является уроженцем Дагестана. Суд первой инстанции сперва прекратил уголовное преследование, так как с момента преступления прошли десятки лет. Обвиняемый не был судим, а сведений о том, что он скрывался от следствия, нет.

Однако по апелляционному представлению прокурора краевой суд это постановление отменил. В результате осужденному назначили наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

Ранее суд назначил Алексею Мельничуку пожизненное лишение свободы за убийство жены и малолетней дочери московского бизнесмена Хорена Казаряна. Злоумышленник будет отбывать наказание в колонии особого режима.

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