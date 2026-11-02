Суд приговорил виновного в убийстве жены и дочери бизнесмена Казаряна к пожизненному сроку

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Суд назначил Алексею Мельничуку пожизненное лишение свободы за убийство жены и малолетней дочери московского бизнесмена Хорена Казаряна. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ночь с 13 на 14 февраля 2015 года Мельничук собирался совершить кражу из квартиры в одном из домов на улице Шаболовке. Он осмотрел этажи, поднялся на крышу и через балкон попал внутрь. В квартире находились 41-летняя женщина и ее малолетняя дочь.

Пока мужчина искал ценные вещи, его застала хозяйка. Он напал на нее: нанес множественные удары по голове и телу, а также не менее 22 ударов колюще-режущим предметом в жизненно важные органы. От полученных травм женщина умерла на месте.

После этого нападавший убил дочь своей жертвы. Девочке он нанес не менее 16 ударов в жизненно важные органы.

Затем мужчина частично убрал квартиру, похитил находившиеся там ценности и деньги и скрылся. Он покинул Россию.

Долгое время личность преступника не могли установить. В конце 2025 года при координирующей роли прокуратуры Москвы восстановили обстоятельства происшествия и установили злоумышленника. Им оказался 33-летний Мельничук. Его отпечатки пальцев из базы данных совпали с отпечатками, найденными на месте преступления.

Государственное обвинение добилось назначения пожизненного заключения. Суд учел позицию прокурора. Мельничук будет отбывать наказание в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд в Узбекистане назначил местному жителю пожизненный срок, признав его вину в убийстве двоих детей, покушении на жизнь их матери и еще двоих несовершеннолетних, а также в умышленном уничтожении имущества. Выяснилось, что в ночь на 15 мая мужчина пришел в дом потерпевшей, где между ними произошел бытовой конфликт. После этого злоумышленник принес пятилитровую емкость с бензином, облил горючим женщину и четверых ее детей, а после поджег.

