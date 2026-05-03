Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство предупредило, что возможны корректировки в расписании рейсов.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали следить за статусом рейсов при помощи онлайн-табло гавани.

Утром 3 мая ограничения были объявлены и в аэропорту Внуково. Это было связано с атакой украинских беспилотников на Москву.

Спустя время меры сняли. Аэропорт начал вновь принимать и отправлять рейсы.

