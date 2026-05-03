03 мая, 15:37

Происшествия

ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

Пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. ЗАЭС и все ее системы продолжают работать штатно, говорится в сообщении.

Уточняется, что атака Киева представляет угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки. Это может повлиять на своевременность оценки и реагирования. Руководство станции уже уведомило присутствующих на площадке инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об инциденте.

"Ситуация находится под контролем", – уточнили на ЗАЭС.

Ранее вражеский дрон ударил по территории транспортного цеха станции. В результате погиб один человек. ЗАЭС заверила, что окажет необходимую помощь и поддержку семье погибшего, и подчеркнула, что работники атомной отрасли не должны становиться целями атак.

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о важности сохранения диалога между Москвой и Киевом

