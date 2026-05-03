Голикова назвала Путина настоящим мужчиной

Вице-премьер России Татьяна Голикова призналась, что считает Владимира Путина настоящим мужчиной. Об этом она сообщила автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Российский лидер вместе с вице-премьером и главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) НМХЦ имени Н. И. Пирогова в столице 28 апреля.

Во время их визита начался дождь, Путин раскрыл зонт и укрыл от осадков Голикову и Мурашко.

"Не дал, не дал (самой держать зонт. – Прим. ред.), поберег меня… У нас президент – настоящий мужчина", – подчеркнула вице-премьер.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого 73,8% россиян доверяют Путину. Он был организован с 30 марта по 5 апреля этого года.

Около 67,8% опрошенных положительно высказались о деятельности Путина. При этом доверяют премьер-министру России Михаилу Мишустину 55,1% респондентов, а 45,1% одобряют его деятельность на посту.

