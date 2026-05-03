Воскресенье, 3 мая, стало самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 18,8 градуса, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"До этого в лидерах был последний день марта, тогда максимум составил +17,6°. Однако, в теплых лидерах года сегодняшнему воскресенью ходить лишь до понедельника – завтра в столице еще теплее – до +23...+25°", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, в течение пары часов температура может достигнуть 20 градусов.

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, метеорологическое лето придет в Москву в понедельник, 4 мая. Воздух в этот день прогреется до 23 градусов, что соответствует норме июня. Прежний максимум был выявлен в 1990 году. Он составлял 21,2 градуса.

При этом к концу следующей недели в столицу вернутся дожди и похолодание. Температура опустится до 13–18 градусов.

