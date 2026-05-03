03 мая, 12:35

В мире

Жители Техаса подали в суд на SpaceX из-за запуска ракет

Фото: Getty Image/Brandon Bell

Жители американского штата Техас подали в суд на космическую компанию SpaceX. Причиной послужили громкие звуки от запуска ракет, сообщает портал Texas Tribune со ссылкой на иск.

"Группа из 80 истцов из южного Техаса подали в суд на… SpaceX, заявляя, что испытание ее ракет создает очень громкие сверхзвуковые хлопки, которые неоднократно наносили ущерб их домам за два года", – говорится в сообщении.

Компания обвиняется в неосторожности и нарушении границ частной собственности из-за громких звуков от запуска 11 ракет в ходе испытаний с апреля 2023 по октябрь 2025 года.

Истцы потребовали взыскать с компании ущерб.

Ранее один из спутников Starlink компании SpaceX перестал выходить на связь после запуска на орбиту. Причиной происшествия стала аномалия, случившаяся на самой орбите с аппаратом Starlink 34343. В результате контакт с ним был утрачен на высоте примерно 560 километров над Землей.

