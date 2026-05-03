03 мая, 12:14

Песков заявил, что выступление Путина на параде Победы ждет весь мир

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Выступление Владимира Путина на параде Победы в Москве ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде", – отметил он.

Песков уточнил, что 9 Мая у российского лидера ожидается напряженный день с двусторонними встречами.

9 Мая на Красной площади традиционно состоится парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7-е число.

При этом в параде не будут участвовать колонна военной техники, а также парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Минобороны РФ объяснило это решение текущей оперативной обстановкой. В пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск.

