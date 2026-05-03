Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системой ПВО Минобороны России уничтожен беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов дрона работают экстренные службы.

В связи с атакой на столицу аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и вылет самолетов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

Ночью 3 мая были ликвидированы 2 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Утром сбиты еще 3 беспилотника.