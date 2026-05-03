03 мая, 09:01

Общество

В ВОЗ предупредили об активизации клещей в начале лета

Фото: depositphotos/Erik_Karits

Активность клещей растет весной и в начале лета из-за повышения температуры воздуха. Об этом РИА Новости заявили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Важно отметить, что активность клещей возрастает весной и в начале лета из-за более высоких температур и условий окружающей среды, что приводит к повышению риска заболеваний, передаваемых клещами", – говорится в сообщении.

В ВОЗ подчеркнули, что на фоне потепления и роста активности на открытом воздухе увеличивается риск контакта с клещами и насекомыми, которые могут передавать клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

С начала сезона за помощью медиков после укусов клещей уже обратились свыше 18 тысяч россиян. Больше всего обращений зафиксировали в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском крае, а также в Республике Алтай.

В Роспотребнадзоре после укуса клеща порекомендовали обратиться к врачу не позднее чем через 72 часа. В медучреждении специалисты удалят паразита и проверят его на заражение. В случае положительного результата анализа будет назначена правильная тактика по профилактике.

