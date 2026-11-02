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02 ноября, 14:30

Политика

МО РФ предложило учредить медаль "За успешное выполнение боевых задач в войсках БПС"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Минобороны РФ предложило учредить медаль "За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем". Проект указа министра размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Награду планируется вручать российским военнослужащим за отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, которые были сопряжены с риском для жизни, а также за инициативные и решительные действия, благодаря которым были успешно выполнены боевые задачи с применением беспилотных комплексов военного назначения.

Кроме того, медалью будут отмечать за эффективное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач. В документе также указано, что награду смогут получить россияне и иностранные граждане за содействие в решении указанных задач.

Ранее началась подготовка пополнения отряда "БАРС Москва". Это необходимо для защиты воздушного пространства Московского региона. Добровольцы осваивают управление дронами, изучают средства противодействия БПЛА и проходят специализированную подготовку для выполнения задач по обеспечению безопасности столицы и близлежащих регионов.

Подготовка проводится под руководством опытных инструкторов и включает как теоретические занятия, так и практические тренировки. Вопрос о службе является личным решением каждого гражданина, основанным на чувстве долга и патриотизме.

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