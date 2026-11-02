Собянин поздравил с юбилеем Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 15-летием. Об этом он заявил на международной научной конференции, которая проходит на площадке столичной мэрии.

Собянин отметил, что общество, созданное Анной Громовой, продолжает исторические и духовно-нравственные традиции России. По его словам, деятельность фонда помогает сохранять память о великом князе Сергее Александровиче, который 14 лет руководил Москвой в должности генерал-губернатора, и его супруге Елизавете Федоровне.

Мэр напомнил, что во время управления городом великим князем в Москве развивались электрификация, железные дороги и трамвайное сообщение, благоустройство, музейное дело и театральное искусство. Елизавета Федоровна, в свою очередь, заложила традиции сестринского дела и благотворительности, а также создала первую в России протезно-ортопедическую фабрику.

"Это забота о наших воинах, о раненых, это милосердие к ним, реабилитация. Это, конечно, важнейшее направление", – сказал мэр.

Громова поблагодарила мэра за помощь и возможность провести мероприятие в исторических стенах столичной мэрии.

Собрание, посвященное 15-летию фонда, и вторая сессия международной научной конференции XXIX Елисаветинско-Сергиевские чтения "Устроитель земли Русской" проходят 2 ноября. Мероприятия приурочены к 145-летию восшествия на престол императора Александра III, 135-летию назначения великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором и 135-летию присоединения великой княгини Елизаветы Федоровны к православию.

Ранее Собянин сообщил, что на развитие культурно-туристической среды и сохранение объектов культурного наследия Москвы в 2027–2029 годах планируется направить 782,5 миллиарда рублей. По его словам, из этой суммы 349,7 миллиарда заложено на обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров и парков.