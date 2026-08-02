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02 августа, 03:53

Политика

Предприниматель Виктор Бут допустил причастность Киева к смерти сенатора Грэма

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могли намеренно отравить после его визита на Украину. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на предпринимателя Виктора Бута.

"Мои источники сообщают, что украинцы специально его отравили", – сказал Бут.

По его словам, похороны Грэма стали поводом для приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Там он встретился с американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступил с речью перед голосованием в сенате США за санкции против России.

О смерти 71-летнего сенатора-республиканца, причиной которой стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания, стало известно 12 июля. Незадолго до смерти политик подчеркивал, что его главной целью является принятие законопроекта о введении пошлин на импорт российских энергоносителей, автором которого он являлся.

Позже губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил его сестру временно исполняющей обязанности сенатора США, чтобы она завершила начатое братом дело. Кандидатуру поддержали Трамп, лидер сенатского большинства Джон Тьюн и сенатор от штата Тим Скотт.

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