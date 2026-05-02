146 украинских БПЛА сбито за 6 часов над регионами РФ 2 мая

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили 146 беспилотников самолетного типа 2 мая за период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, воздушные цели были перехвачены над 12 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Новгородскую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую, Челябинскую области, а также Московский регион.

В Минобороны уточнили, что все аппараты были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

Прошедшей ночью с 1 на 2 мая Силы ПВО перехватили 215 беспилотников над территорией РФ. Часть вражеских дронов была уничтожена в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Новгородской областями.

Также были пресечены попытки проникновения беспилотников в воздушное пространство Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.