02 мая, 17:53

Политика

В Подмосковье опровергли ограничения на работу домашнего интернета в майские праздники

Фото: depositphotos/Wirestock

Ограничения на работу проводного интернета в Московской области в период майских праздников не вводились, сети работают в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в региональном министерстве госуправления, информационных технологий и связи.

В ведомстве уточнили, что при возникновении сбоев пользователям следует обращаться к своему интернет-провайдеру.

В министерстве также пояснили, что временные ограничения могут касаться только мобильного интернета. Такие меры вводятся в целях безопасности и защиты инфраструктуры. При этом проводной интернет они не затрагивают, а доступ к ключевым российским ресурсам в подобных случаях сохраняется.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что у жителей Подмосковья домашний интернет якобы работает только с доступом к ресурсам из "белого списка". В ведомстве эту информацию не подтвердили.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. Там отметили, что за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения правонарушений.

При этом, по информации СМИ, крупные российские платформы получили указание ограничить доступ для пользователей VPN. Им предложено разработать механизмы для самостоятельного обнаружения и блокировки таких сервисов, а также передавать информацию о них в соответствующие органы.

Россияне стали скачивать VPN-приложения в 14 раз чаще

