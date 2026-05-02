Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 14:45

Политика

Финляндия начала учения Northern Strike 26 на границе с Россией

Фото: 123RF.com/djedzura

Артиллерийские учения Northern Strike 26 стартовали на территории Финляндии неподалеку от России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финские сухопутные силы.

По их данным, мероприятия проводятся на полигоне "Вуосанка" в 70 километрах от границы с РФ в муниципалитете Кухмо. Они станут частью серии маневров, которые организованы в стране в апреле–мае с участием США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши и Эстонии, Литвы.

Участниками мероприятий станут 640 военных. Они будут отрабатывать артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы до 12 мая.

Ранее СМИ сообщили, что Франция и Польша проведут совместные авиационные учения над Балтикой с участием истребителей Rafale "с ядерными боеголовками". Военные будут отрабатывать удары по целям на территории России, уточнили журналисты.

В учениях также будет участвовать польская авиация. В ее задачи будет входить отработка ударов конвенциональным оружием, прежде всего американскими крылатыми ракетами JASSM-ER.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика