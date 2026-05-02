Мэр Москвы сообщил о восьмом уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Сергей Собянин сообщил об еще одном ликвидированном БПЛА в воздушном пространстве столичного региона. Пост мэр опубликовал в канале в мессенджере МАХ.

Дрон удалось сбить на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). По словам градоначальника, к месту падения осколков были оперативно направлены сотрудники экстренных служб.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали атаковать регион ночью 2 мая. В промежутке от 02:23 до 08:09 были нейтрализованы шесть аппаратов. Спустя примерно 2,5 часа Собянин проинформировал об уничтожении седьмого.