ВСУ нанесли удары по 17 населенным пунктам Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 17 населенных пунктов в 6 муниципалитетах Белгородской области за последние сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Результатом ударов стали повреждения 3 многоквартирных домов, 16 частных домовладений, 2 социальных объектов, 1 предприятия и 15 транспортных средств.

В частности, в селе Новая Таволжанка, расположенном в Шебекинском округе, целью атаки стал легковой автомобиль, из-за которого пострадал мужчина. Ему оказали помощь в Шебекинской ЦРБ и отправили на амбулаторное лечение.

"От ударов беспилотников в городе Шебекино повреждены два помещения на территории предприятия", – указал Гладков.

Повреждения также зафиксированы в селах Красный Октябрь, Нижний Ольшанец, Никольское, Нечаевка, Ясные Зори и поселке Октябрьский Белгородского округа.

В свою очередь, в Валуйском округе под удар попало село Казинка, в Волоконовском – Борисовка. В Грайворонском округе повреждения были отмечены в Грайвороне, селах Замостье, Гора-Подол и Дунайка, а в Краснояружском округе ударам подверглись поселок Красная Яруга, село Отрадовка и хутор Вязовской.

За вышеуказанный промежуток времени атаки также были зафиксированы и в Курской области. Например, в Рыльском районе ВСУ полностью вывели из строя вышку цифрового телерадиовещания.

В результате без телевещания остался весь Рыльский район и часть Кореневского, Глушковского и Льговского. По словам губернатора Александра Хинштейна, ремонт начнется, как только позволит обстановка.