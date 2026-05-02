02 мая, 11:12

Происшествия

Суд арестовал мужчину, пытавшегося прорваться к свердловскому губернатору

Фото: телеграм-канал Baza

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайского митинга. Он заключен под стражу на 14 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

В инстанции уточнили, что ему назначено наказание по делу о мелком хулиганстве.

Инцидент произошел 1 мая в Екатеринбурге. В местных СМИ появилось видео, на котором видно, как мужчина попытался бегом приблизиться к Паслеру.

Неизвестного остановила охрана и передела правоохранителям. При этом в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в центре Москвы задержали дебоширов с оружием. Правоохранители пресекли конфликт между двумя мужчинами на Пятницкой улице – 25-летний москвич и 27-летний приезжий поссорились в баре. Поводом послужила личная неприязнь.

