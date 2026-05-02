Собянин: еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще один БПЛА, который направлялся к Москве, утром в субботу, 2 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дрона задействованы экстренные службы.

БПЛА начали атаковать Москву в ночь на 2 мая. Сначала силы ПВО ликвидировали один беспилотник. Спустя время Собянин сообщил об уничтожении еще четырех дронов.

