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01 августа, 19:19

Происшествия

Петербурженка ранила помогавшего ей юношу маникюрными ножницами в ягодицы

Фото: MAX/"Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО"

Нетрезвая петербурженка маникюрными ножницами ударила в ягодицы молодого человека, который поднял и отдал ей оброненную сумочку, рассказали в главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в историческом центре города, около 05:00 утра на Невском проспекте неподалеку от станции метро "Гостиный Двор". По данным ведомства, 19-летний юноша заметил, что девушка уронила сумочку, поднял ее и вернул владелице.

В ответ на это девушка достала из сумки маникюрные ножницы и несколько раз ударила ими мужчине в область ягодицы. Пострадавшего госпитализировали с непроникающими ранениями.

Девушку задержали сотрудники Росгвардии, которых вызвали очевидцы. Ее доставили в полицию, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Уфу из Словакии приехал 50-летний мужчина, который намеревался убить бывшую жену. Для того, чтобы она его не узнала, он надел женский спортивный костюм, парик и маску, а когда женщина подошла к автомобилю – ударил ее ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Благодаря сопротивлению и своевременной помощи врачей, пострадавшей удалось выжить.

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