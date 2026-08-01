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01 августа, 18:47

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ТАСС: гендиректора "Газпром энергохолдинг – закупки" арестовали по делу о взятке

Гендиректора "Газпром энергохолдинг – закупки" арестовали по делу о взятке – СМИ

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу генерального директора компании "Газпром энергохолдинг – закупки" Игоря Мазина, сообщили ТАСС в суде.

Было удовлетворено ходатайство следствия. Отмечается, что Мазина обвиняют по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Подробности уголовного дела пока не раскрываются.

Ранее в Дагестане под стражу был заключен бывший глава Каспийска Борис Гонцов. Согласно информации следствия, он получил от директора коммерческой организации 5 квартир. В сговоре с ним находился начальник отдела муниципального контроля администрации.

Общая рыночная стоимость квартир превышает 18 миллионов рублей. Гонцова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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