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01 августа, 07:49

Происшествия

ПВО сбила ночью 274 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Прошедшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 274 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Саратовской, Тульской и Тамбовской областей, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее один человек погиб в Севастополе в результате атаки БПЛА. В момент атаки он находился на улице. Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские войска атаковали автобус маршрута Краснодар – Донецк. Инцидент произошел в районе поселка Кутейниково на востоке ДНР. В результате атаки были ранены как минимум 8 человек, их направили в больницу.

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