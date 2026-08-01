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01 августа, 07:22

Наука

Ученые обнаружили в России неизвестный ранее минерал

Фото: depositphotos/pressmaster

Неизвестный ранее минерал обнаружили в Кировском руднике Хибинского массива. Находку назвали "кольский ашкрофтин", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени Ферсмана нашли образец в Хибинах.

Как уточнили в ведомстве, классический ашкрофтин – это розоватый прозрачный и хрупкий чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии, также кристалл встречается в Канаде и Италии. В состав минерала входит иттрий – редкоземельный элемент.

"Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры – иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле", – подчеркнули в Минобрнауки.

Средняя цена даже не за отдельный минерал, а лишь за его налет на породе составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.

Химический состав кольского образца дополнен кальцием, марганцем и фтором, что делает его уникальным. Кроме того, структура найденного кристалла входит в группу самых сложных минеральных структур из всех известных науке сегодня.

Ранее уникальный каплевидный янтарь возрастом примерно 40 миллионов лет нашли в Калининградской области. Образец имеет редкую для этой разновидности камня форму.

Камень нашли на этапе ручной сортировки янтаря. Сотрудники обратили внимание на причудливую форму самоцвета и в шутку назвали его "Брокколи".

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