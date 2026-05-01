01 мая, 20:47

Транспорт

Движение почти всех поездов сообщением в Крым введено в график

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Почти все задержанные ранее поезда "Таврия", которые следуют в Крым и из него, ввели в графики. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Там отметили, что некоторые составы уже прибыли на конечные станции. Однако поезд № 28 сообщением Симферополь – Москва все еще следует с двухчасовой задержкой. Это связано с тем, что он поздно прибыл на станцию отправления.

9 поездов, следующих в Крым и из него, задерживались 30 апреля. Задержка ряда составов достигала 7 часов.

Это произошло из-за перекрытия проезда по Крымскому мосту. Южная транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав граждан в связи со сложившейся ситуацией.

