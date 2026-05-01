Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 18:51

Общество

Голикова рассказала, что маткапитал в России уже получили 15 млн семей

Фото: depositphotos/VitalikRadko​

Материнский капитал в России уже получили 15 миллионов семей с начала действия программы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".

Она обратила внимание, что 3 миллиона из них получили поддержку на первого ребенка.

Ранее российские семьи получили возможность использовать материнский капитал для погашения ипотеки, которая была выдана микрокредитными компаниями (МКК), полностью принадлежащими регионам. При этом средства семьи можно тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по кредиту.

В 2027 году максимальный размер материнского капитала в России может впервые превысить 1 миллион рублей. Реализация этого сценария напрямую зависит от сохранения текущих темпов индексации выплат.

Материнский капитал в России могут разрешить тратить на покупку автомобиля

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика