01 мая, 15:37

Транспорт

Мотогруппы спасателей приступили к патрулированию в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мотогруппы спасателей приступили к патрулированию улиц и зон отдыха в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что спасатели на мотоциклах пожарно-спасательного центра привлекаются для того, чтобы ликвидировать последствия ДТП, оказывать первую помощь пострадавшим в различных происшествиях и участвовать в поисках потерявшихся в лесу.

"Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд по различным маршрутам патрулирования", – подчеркнул Бирюков.

Речь идет, например, о ключевых автомагистралях, лесопарковых территориях и зонах отдыха. Мотогруппы, благодаря мобильности и маневренности, часто приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим.

Кроме того, перед началом сезона спасатели прошли спецподготовку – применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения, навыки оказания первой помощи и мастерство вождения мотоцикла.

Ранее в столице прошла жеребьевка Московского мотофестиваля, который официально откроет мотосезон. Он состоится 16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. В этот раз он будет посвящен Году единства народов России. В нем примут участие более тысячи мотоциклистов.

транспортгород

