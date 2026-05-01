01 мая, 14:56

Политика

Володин рассказал о вступающих в мае в силу законах в РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Меры поддержки многодетных семей, участников СВО и их близких расширят в России в мае. О вступающих в силу законах рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

"Законы, вступающие в силу в мае. Расширение поддержки многодетных семей. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое увеличение доходов. Мера коснется более 231 тысяч человек", – отметил он.

Володин призвал формировать условия, чтобы семей с детьми становилось больше, поскольку от этого зависит будущее России.

С 22 мая многодетные семьи сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Действие закона коснется в беззаявительном порядке с начала 2026 года всех, кто получает эту выплату.

Среди новых мер поддержки участников СВО и их близких Володин выделил бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии, предоставление квот при поступлении в высшие учебные заведения вдовам или вдовцам, защиту доходов инвалидов и ветеранов от взыскания. Председатель Госдумы указал, что всего с 2022 года в стране приняли 164 федеральных закона в этой области.

Кроме того, с 6 мая появится возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. С 28-го числа в России введут список показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей.

"Закон, вступающий в силу 28 мая. Уточняются полномочия ЦБ по верификации данных. Банк России будет использовать регистр сведений о населении в целях идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй, а также для проверки соответствующих сведений", – добавил Володин.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить государственные расходы на программы повышения рождаемости с нынешних 1,5 до 3% ВВП. Парламентарий подчеркнул, что без серьезных финансовых вложений переломить негативный тренд невозможно.

