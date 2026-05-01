01 мая, 14:47

В МИД РФ подтвердили визит депутата парламента Японии Судзуки в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МИД России подтвердили РИА Новости визит депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в Москву.

Судзуки будет находиться в российской столице с 3 по 5 мая. Отмечается, что ведомство получило эту информацию официальным путем от японской стороны.

"Планируется принять его в МИД России, остальные аспекты программы находятся в проработке", – добавили в министерстве.

Депутат, в свою очередь, заявил о том, что рассчитывает встретиться с заместителями министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным и Андреем Руденко. Судзуки подчеркнул, хочет обсудить вопрос посещения японцами южных Курил.

"Для того (чтобы продвинуть отношения Японии и России. – Прим. Ред.) из гуманитарных соображений в этом году я хочу обязательно осуществить посещение могил (предков бывшими жителями – Прим. Ред.)", – объяснил политик.

Для этого он хочет заручиться сотрудничеством с российской стороны.

Судзуки является влиятельным политиком в Японии. Он известен тем, что заинтересован в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявлял, что Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией. В частности, мэр города Нэмуро Масатоси Исигаки, расположенного в самой северной и ближайшей к России точке страны, передал министру письмо с требованием решить проблему спорных территорий и возобновить соглашение с РФ, чтобы граждане могли посетить могилы своих родственников.

