01 мая, 12:17

Политика

Азербайджан объявил о приостановке связей с Европарламентом

Фото: 123RF.com/elchinjavadov

Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европейским парламентом по всем направлениям из-за антиазербайджанской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента).

Для приятия решения в парламенте сформировали комиссию, председателем которой стал вице-спикер Зияфет Аскеров. В нее также вошли Фазиль Мустафа, Мубариз Гурбанлы, Таир Миркишили, Турал Гянджалиев, Жаля Алиева и Сабина Хасаева.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, до этого парламент приостановил отношения из-за принятия Европарламентом предвзятых документов, однако после соответствующих усилий в сентябре 2016 года было принято решение о восстановлении отношений.

"К сожалению, прошедшие 10 лет показали, что Европейский парламент не намерен отказываться от предвзятой деятельности в отношении Азербайджана. Восстановление нашей территориальной целостности еще больше активизировало действия Европарламента против Азербайджана", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана и Азербайджана планируют подписать в 2026 году соглашение, направленное на укрепление статуса Среднего коридора – Транскаспийского международного транспортного маршрута. В Баку состоялась встреча глав правительств стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ). В ней принял участие премьер-министр республики Олжас Бектенов. Он отметил необходимость дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

политиказа рубежом

