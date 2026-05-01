Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 09:15

Мэр Москвы

Собянин поздравил москвичей с Днем Весны и Труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Весны и Труда в своем канале в МАХ.

Он отметил, что Первомай является праздником с историей и традициями, которые продолжают жить в настоящем. Мэр подчеркнул, что этот день необходимо чествовать "доблестных тружеников", которые много сделали не только для города, но и для страны.

По словам Собянина, 1 Мая люди дарят друг другу радость душевного человеческого общения, а также по-особому ценят сплоченность и справедливость.

Он пожелал, чтобы Первомай–2026 стал днем добрых встреч, а также уважения и благодарности людям, которые ежедневным трудом вносят вклад в развитие Москвы и России.

"Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в честь Праздника Весны и Труда на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ включат тематическую архитектурную подсветку в красном цвете. Он традиционно ассоциируется с Первомаем и остается одним из узнаваемых символов этого дня.

Читайте также


мэр Москвыгородобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика