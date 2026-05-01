01 мая, 08:23

Общество

Заморозки зафиксированы в Москве 1 мая пятый год подряд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятый год подряд май в Москве начинается с заморозков. Минимум в столице составил минус 0,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"На других метеостанциях мегаполиса было от плюс 2,5 градусов на Балчуге до минус 2,4 градуса в Бутово. В ТиНАО, в Михайловском, минимум составил минус 2,3 градуса. В Московской области минимальная температура менялась от плюс 0,9 градуса в Клину до минус 3,8 градуса в Горках Ленинских", – написал синоптик.

Он отметил, что первомайские заморозки относят к поздним. Средней датой последних заморозков в столице в XXI веке считают 27 апреля. При этом самые поздние заморозки в XX веке фиксировались в мегаполисе 15 мая 2004 года.

"Подмосковье заморозки ещe возможны, как минимум предстоящей ночью", – добавил метеоролог.

Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеорологических наблюдений. Согласно предварительным данным, всего в мегаполисе выпало 270% от месячной нормы осадков.

В начале мая горожан ожидает субтропическое тепло. В воскресенье, 3-го числа, в темное время суток температура прогнозируется не ниже плюс 6–9 градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 20.

обществопогодагород

