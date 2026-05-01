Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 07:55

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 141 украинский БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 141 украинский БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями.

Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что возгорание произошло на территории морского терминала в Туапсе из-за атаки украинского дрона. Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы региона.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика