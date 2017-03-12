Демократы в США допустили отказ от участия в деле о влиянии России на выборы

Некоторые демократы в специальном комитете палата представителей конгресса США по разведке могут отказаться от участия в расследовании "вмешательства" России в выборы президента США. Как сообщает The New York Times, это произойдет, если они посчитают, что расследование проводится недостаточно объективно.

История вопроса

Ранее было объявлено о начале расследования кибератак против американских политических организаций во время президентской гонки. Вашингтон обвиняет Москву, которая в свою очередь отвергает причастность к кибератакам.

Обвинения были одним из ключевых предлогов для введения в декабре 2016 года санкций, которые затронули некоторые российские компании, включая ФСБ и ГУ Генштаба ВС РФ. Более того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Слушания о попытках России вмешаться в президентские выборы в США пройдут 20 марта.

