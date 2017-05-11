Экс-глава ФБР не станет выяснять причины своего увольнения

Фото: FA Bobo\PIXSELL\PA Images\Van Tine Dennis

Бывший директор ФБР Джеймс Коми подчеркнул, что не собирается выяснять причины своего увольнения президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я всегда верил, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или вообще без причины", – пояснил Коми. Экс-глава ФБР отметил, что решение уже принято, и разбираться во всех обстоятельствах произошедшего он считает пустой тратой времени.

Коми также добавил, что будет скучать по своей работе и коллегам, напомнив, что ФБР всегда должно оставаться для американцев образцом честности и профессионализма.