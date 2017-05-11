Экс-глава ФБР не станет выяснять причины своего увольнения

Фото: FA Bobo\PIXSELL\PA Images\Van Tine Dennis
Бывший директор ФБР Джеймс Коми подчеркнул, что не собирается выяснять причины своего увольнения президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я всегда верил, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или вообще без причины", – пояснил Коми. Экс-глава ФБР отметил, что решение уже принято, и разбираться во всех обстоятельствах произошедшего он считает пустой тратой времени.
Коми также добавил, что будет скучать по своей работе и коллегам, напомнив, что ФБР всегда должно оставаться для американцев образцом честности и профессионализма.
Сообщается, что причиной увольнения стало превышение Коми полномочий: он по собственной инициативе закрыл дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты. По словам вице-президента США Майкла Пенса, Коми утратил доверие американского народа, и Дональд Трамп посчитал, что "пришло время для свежего старта".
Сам Джеймс Коми узнал об увольнении из бегущей строки теленовостей и вначале принял это известие за остроумный розыгрыш.
СМИ также стали известны имена возможных кандидатов на пост главы ФБР. В их числе – бывший руководитель администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, бывший начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, экс-заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн, конгрессмен Трей Гоуди и губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.