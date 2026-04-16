Детеныш обезьяны из мексиканского зоопарка повторил судьбу знаменитого Панча

Детеныш обезьяны по кличке Юдзи покорил интернет вслед за макакой Панчем из японского зоопарка. Подробности – в материале Москвы 24.

Больше не "самая одинокая обезьянка"

В зоопарке Гвадалахары в Мексике появился свой Панч (брошенный матерью детеныш макаки прославился на весь мир в феврале 2026 года). В аккаунте учреждения в соцсетях поделились снимками малыша по кличке Юдзи и рассказали его историю. Ему чуть больше месяца от роду, а мать оставила его, потому что в силу неопытности не знала, как о нем заботиться. Эту обязанность взяли на себя сотрудники зоопарка. Юдзи пока обитает отдельно от сородичей и питается из бутылочки смесью, обогащенной витаминами.

Работники также дали ему взамен матери плюшевую игрушку. По словам ветеринаров, желание обнимать мягкого "родственника" является естественной инстинктивной потребностью в столь юном возрасте. Судя по снимкам в аккаунте, у детеныша как минимум два плюшевых друга.

"Маленькие обезьянки цепляются за мать, и в таком возрасте вся их безопасность исходит от нее. Мы стараемся компенсировать ее отсутствие мягкой игрушкой, что является абсолютно естественным поведением для него", – рассказали в зоопарке.

Пользователи выразили в комментариях слова поддержки обезьяне, назвали ее "новым Панчем", а также призвали руководство учреждения публиковать больше контента с детенышем.

К слову, мир продолжает следить и за успехами более знаменитого сородича Юдзи – макаки Панча из японского зоопарка. Например, в апреле глава зоопарка Такаси Ясунага опроверг информацию, что некогда одинокая макака подвергалась буллингу со стороны сородичей. Ясунага уточнил, что другие обезьяны не пытались нанести ему реальный вред, а просто учили правилам жизни в группе. Он призвал пользователей Сети перестать так сильно переживать за Панча, ведь он в полном порядке, "живет в мире и покое".

"Мы бы хотели, чтобы люди во всем мире не переживали и спокойно наблюдали за ним", – добавил специалист.

А в марте стало известно, что Панч нашел подругу. В Сети появились их совместные фото, снятые посетителями. На кадрах видно, как приятельница оберегает друга, а также как они вместе проводят время: обнимаются, играют на качелях-цепочках, чешут друг друга.

При этом одни пользователи выразили искреннюю радость, что малыш больше не одинок, а другие вновь увидели в новости повод для беспокойства.

"Она выглядит взрослой для него, он просто малыш", "он ей нравится только потому, что теперь он знаменит", "как мы узнаем, какие у нее намерения?", "я не знаю, достойна ли она быть его девушкой", "я волнуюсь, чтобы она не разбила ему сердце", – написали комментаторы.

Звезда зоопарка

История Панча распространилась в Сети в начале года. Руководство зоопарка Итикавы неподалеку от Токио рассказало в своем аккаунте историю макаки, которая родилась в июле 2025-го. Однако мать отказалась от Панча сразу после его появления, по одной из версий, из-за неопытности, по другой, из-за тяжелых родов, жары и упадка сил.

Тогда сотрудники стали заботиться о детеныше. Он рос отдельно от сородичей и был выкормлен из бутылочки. Кроме работников зоопарка, компанию Панчу составляла игрушка в виде оранжевого орангутана, ставшая "заменой" мамы. В итоге макака сильно привязалась к мягкому другу и везде таскала с собой, обнимала и спала с ним.

Настоящая драма развернулась в январе 2026-го, когда Панча, которому исполнилось 6 месяцев, подселили в вольер к сородичам. Поначалу другие макаки сторонились его, отталкивали и даже вели себя враждебно по отношению к малышу. Чувствуя угрозу, Панч искал защиты у плюшевой "мамы".

Ролики с животным стали собирать миллионы просмотров в Сети. Пользователи назвали его "самой одинокой обезьянкой" и оставляли слова поддержки. Путь макаки-сироты к принятию сородичами был непростым: аудитория следила за тем, как другие обезьяны идут с ним на контакт, а в другие моменты проявляют агрессию. Однако Панчу удалось стать частью группы. Кроме того, он превратился в звезду зоопарка: про него писали СМИ по всему миру, а в учреждение стали стекаться толпы посетителей. В начале апреля Такаси Ясунага рассказал РИА Новости, что число гостей зоопарка увеличилось почти в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года.