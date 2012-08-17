Выставка московских художников открылась в столице

Фото с сайта http://shalaevart.ru

В преддверии Дня города в столице открылась выставка московских художников "На семи холмах". Всего на выставке представлено 60 работ, создающих собирательный образ столицы.

На выставке можно увидеть работы Алексея Шалаева, Анны Чариной, Александра Стародубова, Владимира Герасимова и Олега Трофимова, сообщает телеканал "Культура". У каждого из них свое видение любимого города. Москва Алексея Шалаева – яркая, теплая и уютная. Александр Стародубов создает в своих работах образ прошлого Москвы, а Анна Чарина рисует дворики своего детства.

Все художники давно являются признанными мастерами городского пейзажа. Они уверены, что рисунок – это способ понять и почувствовать душу города.

Выставка продлится до 29 августа. Выставочный зал "Творчество" находится на улице Таганской, 31/22.