Главврачей двух московских поликлиник уволили за приписки

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Два главврача столичных поликлиник были уволены за несоответствие записей в личных кабинетах граждан на сайте ФОМС реально оказываемым им услугам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента здравоохранения города Алексея Хрипуна.

Он отметил, что департамент начал масштабную проверку собственной службой контроля в декабре 2015 года. В ходе проверки ведомство расследовало все зафиксированные случаи врачебных приписок.

"По этому вопросу мы находимся в постоянном диалоге с московской прокуратурой, ждем материалов по конкретным учреждениям. После изучения этих материалов мы готовы продолжить реализацию жестких кадровых и организационных мер. Часть из них уже приняты. Так, уволены уже два главных врача поликлиник, ряду руководителей вынесены строгие административные взыскания", – подчеркнул Алексей Хрипун.

По его словам, департамент здравоохранения на протяжении двух последних лет ведет целенаправленную работа по исключению приписок как явления.

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования в сентябре 2015 года внедрил систему онлайн информирования граждан об оказанных им медицинских услугах с возможностью электронной подачи жалобы на неоказанную услугу.

В свою очередь прокуратура Москвы "по многочисленным публикациям в СМИ" провела проверку сведений о приписках медицинских услуг в столичных учреждениях здравоохранения.

Как сообщили в Генпрокуратуре, с сентября 2015 года по январь 2016 года гражданами сообщено более чем о 39 тысячах случаев указания медицинскими учреждениями фактически непредоставленных им услуг.