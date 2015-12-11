Россельхознадзор задержал в Подмосковье тонну мяса из Германии

Фото: ТАСС/Антон Буценко

В Подмосковье на складе временного хранения Россельхознадзор задержал партию готовой мясной продукции весом чуть менее тонны. Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областях, мясо поступило с предприятий Италии в сопровождении ветеринарного сертификата Германии.

При проведении ветеринарного контроля установлены нарушения, допущенные в ветеринарном сертификате Германии. Так, в нем отсутствуют печать и подпись государственного ветеринарного врача, отсутствует печать в приложении. Кроме того, приложение к ветеринарному сертификату выдано на другой ветеринарный сертификат.

Задержанная продукция помещена на изолированное хранение. Проведен отбор проб для лабораторных исследований на показатели безопасности продукции.

Сегодня же Россельхознадзор запретил ввоз в столицу 1,8 тонн египетской клубники. Специалисты фитосанитарного контроля задержали подкарантинную продукцию в аэропорту Домодедово. В отношении индивидуального предпринимателя, в адрес которого поступила клубника, возбуждено административное дело.