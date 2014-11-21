Пешеходов обязали носить одежду со светоотражающими элементами

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Российских пешеходов обязали светиться за городом по ночам. Правительство внесло ряд изменений в Правила дорожного движения, которые затронут как водителей, так и пешеходов. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Теперь пешеходы в темное время суток в обязательном порядке должны носить одежду со светоотражающими элементами при движении по проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов. Правило вступит в силу с 1 июля 2015 года.

Стоит отметить, что Россия является далеко не первой страной, в которой пешеходов обязали носить фликеры (так называются светоотражающие элементы, крепящиеся к одежде). В частности, такой закон с 2010 года действует в Белоруссии.

"Светящихся пешеходов" также можно увидеть на дорогах Швеции, Финляндии (там ношение фликеров или катафотов обязательно даже при движении в населенном пункте), Латвии и Эстонии.

Другие изменения коснулись правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Отныне водителям запрещено совершать обгон на таких переходах, даже если рядом нет пешеходов.

Всерьез взялись и за пьяных водителей. Процедура возврата прав за езду в нетрезвом виде ужесточена. Теперь права можно будет вернуть только после пересдачи экзамена на знание ПДД.

Напомним, с 5 ноября меняется схема первичного получения водительских прав - теперь можно сдавать на "автомате", но исключается самоподготовка.

Также, согласно постановлению правительства, по которому вводятся новые правила, сдавать экзамены можно в любых экзаменационных подразделениях ГАИ вне независимости от регистрации по месту жительства.

Что касается светоотражающей одежды для пешеходов, то в конце сентября M24.ru сообщало о возможности принятия поправок в законодательство, позволяющих сделать фликеры обязательными элементами для детской одежды. По мнению чиновников, это позволит снизить детский травматизм на дорогах.