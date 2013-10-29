Субсидии на ЖКУ в Москве планируют рассчитывать по новым правилам

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти планируют с 1 января 2014 года ввести новые правила расчета субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Соответствующий законопроект внесен в Мосгордуму по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"При расчете стандарта стоимости ЖКУ в настоящее время учитываются плата за содержание и ремонт жилых помещений, а также плата за коммунальные услуги. С принятием нового закона при расчете стандарта стоимости ЖКУ будет учитываться также плата за социальный наем жилого помещения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, нововведение позволит повысить уровень социальной защищенности граждан Москвы с небольшими доходами. В 2013 году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Москве получат более 560 тысяч семей, из которых 43 тысячи проживают в квартирах по договорам социального найма.