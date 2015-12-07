В Госдуме предлагают запретить продажу сигарет до 21 года

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Законопроект, запрещающий продажу и потребление табачной продукции лицам младше 21 года, внесли в Госдуму, сообщает "Интефакс".

По словам инициатора законопроекта сенатора Антона Белякова, который ссылается на данные Роспотребнадзора, Россия занимает четвертое место в мире по числу курящих людей. В нашей стране более 60 процентов мужчин и свыше 20 процентов женщин потребляют табачную продукцию.

"От заболеваний, вызванных курением, в России ежегодно умирает, по разным данным, от 400 до 700 тысяч человек. Это цифры, сопоставимые со смертностью от алкоголя", – цитирует сенатора пресс-служба парламентария.

Беляков отмечает, что к курению все больше приобщается молодежь. 40 процентов юношей и 7 процентов девушек начинают курить в возрасте 15-19 лет и потребляют в среднем в день 12 и 7 сигарет соответственно.

Вопрос об увеличении возраста легальной продажи сигарет с 18 до 21 года обсуждается последние несколько лет. Эксперты полагают, что смысл в таких правилах есть, поскольку к 18 годам наступает только физическая зрелость, а психологическая окончательно формируется ближе к 21 году.

"Вечер": Нужно ли увеличивать возраст для продажи табака до 21 года

В Госдуме предлагали ввести и другие ограничения. Депутаты разрабатывали законопроект, согласно которому сигареты планировалось продавать в простой белой пачке по паспорту. А данные покупателя вносить в специальный реестр. Такие нововведения должны исключить продажу сигарет несовершеннолетним.

Минздрав предлагал убрать сигареты от касс вглубь магазинов и запретить продавать табак в торговых точках площадью менее 50 квадратных метров. Требования по площади предполагается построить по аналогии с правилами продажи алкоголя. По мнению инициаторов предложения, сокращение точек продажи позволит уменьшить потребление табачных изделий.