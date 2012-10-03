Минобрнауки хочет законодательно установить отличие школ от лицеев

Дмитрий Ливанов. Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство образования и науки внесет изменение в типологию учебных заведений. Различия между школами, гимназиями и лицеями теперь будут закреплены законодательно.

Разобраться с проблемой типологии учебных заведений Минобрнауки попросил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости. По мнению президента, этот вопрос очень волнует учителей.

Глава министерства Дмитрий Ливанов отметил, что в новом проекте закона об образовании действительно будут разграничены понятия "школа", "лицей" и "гимназия".

"На сегодняшний день существует очень много разных видов учебных заведений. Люди не понимают, чем школы отличаются от гимназий. Мы наведем в этом порядок, а заработная плата учителей будет зависеть от результата и качества его работы, вне зависимости от того, где он работает", - заявил Ливанов.

Проект закона об образовании будет рассмотрен Государственной Думой 16 октября. Новый закон об образовании призван заменить два существующих закона "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", которые были приняты соответственно в 1992 и в 1996 годах.