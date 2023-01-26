Эксперт рассказал, почему над Киевом кружили стаи черных птиц

В Сети появился ролик, на котором запечатлено, как стаи черных птиц кружат над Киевом. Эксперты по-разному объясняют поведение пернатых. Одни считают, что те могли испугаться взрыва или звука стрельбы. Другие предполагают, что речь идет о мурмурации – природном явлении, когда птицы сбиваются в стаи и ведут себя как единый организм. Рассказываем подробности и выясняем, несет ли это опасность людям.
Потревожил человек?
Очевидцы запечатлели на видео, которое распространилось в соцсетях, как над одним из центральных районов Киева кружат стаи черных птиц. На кадрах они с громким криком пролетают над жилыми домами.
Профессор, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии МГУ Ирина Беме рассказала, с чем может быть связано такое поведение пернатых. По ее мнению, вероятно, птиц что-то спугнуло с мест, где они останавливаются отдыхать в ночное время.
"В Израиле снимают скворцов, которые тоже образуют большие стаи, – там, скорее всего, реакция на хищника, но ночью хищники не летают", – рассуждает орнитолог.
В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что нашествие птиц может быть связано с антирелигиозными действиями властей Украины.
"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство – уничтожение церквей и преследование священников", – написал он в Twitter.
Не вороны, а галки?
Орнитолог, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик прокомментировал Москве 24 видеозапись с кружащимися над центром Киева птицами.
Скорее всего, птиц действительно спугнули с ночевки, согласился эксперт. "Все-таки врановые – дневные птицы, а видео снято в вечернее или ночное время. Зимой галки могли ночевать на крышах. Спугивание вполне может стать причиной перелета большой массы птиц", – говорит орнитолог.
Вместе с тем он отверг версию подготовки пернатых к сезонной миграции, учитывая, что сейчас конец января и зима едва перевалила за экватор. Специалист добавил, что такое сбивание птиц в стаи не угрожает безопасности людей.
По словам эксперта, в некоторых случаях агрессию к людям могут проявлять вороны. "Весной – в конце марта – начале апреля вороны приступают к гнездованию. В этот период они могут агрессивно относиться к людям, которые приближаются к ним. Бывают случаи, когда они нападают и могут клюнуть человека в темя", – приводит пример орнитолог.
В то же время такие нападения не бывают массовыми, подчеркнул он. Галки же обычно агрессию и вовсе не проявляют, заключил эксперт.