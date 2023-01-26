Эксперт рассказал, почему над Киевом кружили стаи черных птиц

В Сети появился ролик, на котором запечатлено, как стаи черных птиц кружат над Киевом. Эксперты по-разному объясняют поведение пернатых. Одни считают, что те могли испугаться взрыва или звука стрельбы. Другие предполагают, что речь идет о мурмурации – природном явлении, когда птицы сбиваются в стаи и ведут себя как единый организм. Рассказываем подробности и выясняем, несет ли это опасность людям.



Потревожил человек?

Фото: телеграм-канал "Реальный Киев | Новости Украина "

Очевидцы запечатлели на видео, которое распространилось в соцсетях, как над одним из центральных районов Киева кружат стаи черных птиц. На кадрах они с громким криком пролетают над жилыми домами.

Профессор, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии МГУ Ирина Беме рассказала, с чем может быть связано такое поведение пернатых. По ее мнению, вероятно, птиц что-то спугнуло с мест, где они останавливаются отдыхать в ночное время.

"В Израиле снимают скворцов, которые тоже образуют большие стаи, – там, скорее всего, реакция на хищника, но ночью хищники не летают", – рассуждает орнитолог.





Ирина Беме научный руководитель лаборатории орнитологии МГУ Поэтому, скорее всего, это просто что-то тревожное со стороны человека: либо какое-то освещение включилось внезапно, либо какой-то взрыв или стрельба их спугнули.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что нашествие птиц может быть связано с антирелигиозными действиями властей Украины.

"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство – уничтожение церквей и преследование священников", – написал он в Twitter.



Не вороны, а галки?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Орнитолог, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик прокомментировал Москве 24 видеозапись с кружащимися над центром Киева птицами.





Евгений Коблик орнитолог, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Во-первых, на видео не вороны, а галки – это одни из наиболее мелких представителей врановых. Несколько сотен скоординированно летящих галок. Это самое обычное явление, которое называется мурмурация.

Скорее всего, птиц действительно спугнули с ночевки, согласился эксперт. "Все-таки врановые – дневные птицы, а видео снято в вечернее или ночное время. Зимой галки могли ночевать на крышах. Спугивание вполне может стать причиной перелета большой массы птиц", – говорит орнитолог.

Вместе с тем он отверг версию подготовки пернатых к сезонной миграции, учитывая, что сейчас конец января и зима едва перевалила за экватор. Специалист добавил, что такое сбивание птиц в стаи не угрожает безопасности людей.





Евгений Коблик орнитолог, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Мурмурация галок, когда организованно пролетают несколько сотен птиц, не представляет никакой опасности для человека. Это абсолютно безвредно.

По словам эксперта, в некоторых случаях агрессию к людям могут проявлять вороны. "Весной – в конце марта – начале апреля вороны приступают к гнездованию. В этот период они могут агрессивно относиться к людям, которые приближаются к ним. Бывают случаи, когда они нападают и могут клюнуть человека в темя", – приводит пример орнитолог.

В то же время такие нападения не бывают массовыми, подчеркнул он. Галки же обычно агрессию и вовсе не проявляют, заключил эксперт.

