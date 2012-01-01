Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит подозревается в насилии

Норвежская королевская семья оказалась в центре скандала. Пасынка кронпринца Хокона Мариуса Борг Хейби задержали стражи порядка по обвинению в насилии. Примечательно, что он уже доставлял неприятности знаменитой фамилии. Например, четыре месяца назад сына кронпринцессы обвинили в избиении своей девушки. О похождениях Мариуса – в материале Москвы 24.

Обвинение в насилии

Фото: photo by Nicky J Sims/Getty Images for Formula E

Неделю назад издание The Guardian сообщило о задержании сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Пасынок наследника престола Хокона, 27-летний Мариус Борг Хейби, был арестован по подозрению в сексуализированном насилии.

По данным норвежской полиции, в момент преступления жертва не могла сопротивляться, то есть была, например, в бессознательном состоянии. При этом прокуроры отмечают, что пока речь идет не об изнасиловании, а о "насильственных действиях сексуального характера без полового акта".

Мариуса задержали в машине, вдобавок завели дело о вождении без прав и поместили под стражу в Осло.

Обвинение в избиении

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Член королевской семьи не первый раз обращает на себя внимание полиции. В августе издание Daily Mail сообщило о задержании Мариуса по обвинениям в нанесении телесных повреждений и причинении материального ущерба. Пострадавшей оказалась его девушка, которая в результате попала в больницу с сотрясением мозга. Прибывшие на место преступления стражи порядка обнаружили разгромленную квартиру, а в одной из комнат из стены торчал нож. За эти действия пасынок кронпринца провел под арестом 30 часов.

После инцидента Мариус выступил с публичным заявлением о том, что у него есть несколько психических расстройств, а ранее он лечился от наркотической зависимости в рехабе.

Кстати, во время задержания в машине с Мариусом, по данным полиции, находилась жертва августовского преступления. Новые подозрения расширят ранее выдвинутые обвинения, которые включают домашнее насилие и нарушения запретительного приказа в отношении первой жертвы.

Другие скандалы с участием Мариуса

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До встречи с сыном короля Харальда и королевы Сони, наследником норвежского престола Хоконом, Метте-Марит была матерью-одиночкой и воспитывала двухгодовалого ребенка Мариуса. Связь с биологическим отцом мальчика была случайной, через несколько месяцев после знакомства мужчину обвинили в продаже запрещенных веществ.

Официантка Метте-Марит познакомилась с наследником королевской семьи Хоконом через общих друзей. Король Норвегии Харальд благословил сына на брак с матерью-одиночкой, однако народ выступил резко против свадьбы. Хотя постепенно искренность будущей принцессы покорила людей, и они приняли простолюдинку и ее сына.

Взрослея, Мариус становился источником проблем и скандалов для королевской семьи. Так, в 15 лет он пренебрег безопасностью царских особ и выложил в соцсетях снимок с августейшими родственниками, указав геолокацию.

Позже, во время учебы в американском колледже, юноша пустил слух, что он является наследником норвежского престола. Однако ложь быстро дошла до службы безопасности и простых граждан Норвегии.

