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Что известно о разрушительном наводнении в Германии

"Все залито, везде вода": подробности разрушительного наводнения в Германии
за рубежом происшествия

С понедельника, 12 июля, в Германии продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы. Жертвами разрушительного наводнения, по последним данным, стали более 90 человек. Рассказываем подробности случившегося.

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Непрекращающиеся ливни

На западе и юго-западе Германии с понедельника, 12 июля, идут ливни, ставшие причиной разрушительного наводнения. Их вызвал циклон "Бернд".

В результате проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали специалисты, небольшие реки Прюм, Зауэр, Киль, Нимс и Эрфт. Сообщается, что под мощным ударом стихии прежде всего оказались федеральные земли Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Местные власти предполагают, что около 1,3 тысячи немцев пропали без вести. Известно, что в одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер 15 июля было около тысячи вызовов спасателей.

Позднее, уже 16 июля, сообщили, что число жертв наводнения достигло 93 человек. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что окончательный масштаб трагедии станет понятен в следующие дни. Вместе с тем она выразила соболезнования тем, кто потерял в катастрофе близких.

В свою очередь, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц связал случившееся с изменениями климата.

Фото: AP Photo/Michael Probst

"Плыл на автомобиле"

Русский гид Илья Вульфсон рассказал Москве 24 об обстановке в Дюссельдорфе на западе Германии после наводнения. По его словам, сейчас многие районы города залиты.

"Много где перекрыты дороги. Всюду ездят машины с мигалками – пожарные, полицейские. Ситуация достаточно редкая для Дюссельдорфа, потому что мы находимся в зоне, где редко происходят такие происшествия", – рассказал Илья.

При этом за пределами города ситуация намного хуже, добавил он.

Я был на даче, это как небольшое объединение садов, так там полностью все залито, везде вода. На всех участках и во всех домах вода. Тем, кому повезло больше, затопило подвалы.
Илья Вульфсон
русский гид в Дюссельдорфе

Другой житель Дюссельдорфа Борис Щерба рассказал Москве 24, что ситуация в городе лучше, чем накануне. "У нас многие дороги просто затопило. Мне приходилось в прямом смысле плыть на автомобиле", – объяснил он.

Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии", – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Вместе с тем президент России пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от наводнения.

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