Число жертв разрушительного наводнения в Германии увеличилось до 80

В Германии ливни привели к небывалому наводнению

Число жертв разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось как минимум до 80, собщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

В частности, в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия от последствий разгула стихии погибли 30 человек, в Рейнланд-Пфальце – не менее 50.

В правоохранительных органах опасаются, что число жертв возрастет.

С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы. В германском районе Арвайлер пропали без вести 1,3 тысячи человек.

Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнения.