"Война против женщин": соцсети критикуют ставшего "Мисс Нидерланды" трансгендера

В конкурсе красоты "Мисс Нидерланды – 2023" впервые победительницей стала трансгендерная женщина. Теперь она будет представлять свою страну на мировом уровне. Однако далеко не все оказались довольны таким выбором жюри. Пользователи соцсетей высказались против новой "Мисс Нидерланды" и заявили, что случившееся оскорбляет женщин. Рассказываем подробности.



"Добилась наибольшего прогресса"

Корону конкурса красоты "Мисс Нидерланды – 2023" впервые за всю историю страны получил трансгендер. Победительницей стала 22-летняя Рикки Валери Колле. По мнению жюри, выступление участницы было впечатляющим. "Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса", – отметили они.

Одержав победу в своей стране, Колле в декабре представит Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в Сальвадоре. Она назвала случившееся красивым и познавательным путешествием, а также поблагодарила поклонников, друзей и семью за поддержку.

Обладательница короны из Нидерландов является активной представительницей ЛГБТ-сообщества. По данным СМИ, сменить пол она захотела еще в восемь лет, а в 11 уже взяла женское имя и объявилa себя женщиной. К 16 годам начала гормональную терапию. Пять лет назад Колле участвовала в нидерландской версии шоу "Следующая топ-модель" и оказалась в числе финалисток. В этом году она сделала операцию по смене пола.

Это не первый случай, когда трансгендерная женщина одерживает победу в конкурсе красоты. В 2018 году в Испании национальную корону получила сменившая пол участница по имени Анхела Понсе. Примечательно и то, что трансгендером также является владелица конкурса "Мисс Вселенная" Энн Джакраджутатип.



"Считаю это оскорблением"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/missnederland

В России победу Рикки Колле встретили критикой. "Я такого не понимаю. Толерантность, все дела, но это уже чересчур", – высказалась телеведущая Ксения Бородина в своем телеграм-канале.

В соцсетях российские пользователи также бурно обсуждают случившееся. "Самая красивая женщина Нидерландов – мужик... грустно там у них, наверное", "Тот случай, когда конкурс купальников смотреть не хочется", – пишут юзеры.

При этом критикуют Колле и за рубежом. Под постами новой "Мисс Нидерланды – 2023" в соцсетях развернулась настоящая дискуссия. "Побеждает мужчина, прикидывающийся женщиной. Позор организаторам конкурса за то, что они позволили этому случиться", – написала одна из возмущенных пользовательниц.





из комментариев пользователей соцсетей Мужчина только что украл первое место у женщины и получает за это аплодисменты. Мы только что убили 200 лет работы женщин, которые боролись за равенство.

Выбор жюри пользователи считают оскорбительным. "Вы украли этот титул у настоящих женщин", "Ты мужчина. Ты не должен был побеждать", "Это война против женщин", "Я как женщина считаю это оскорблением", – заявляют комментаторы.

Также они предлагают новой мисс Нидерланды соревноваться с мужчинами и отмечают, что заменить настоящих женщин у Колле не получится.

