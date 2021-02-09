Врачи рассказали, опасаться ли россиянам неизвестной болезни из Танзании

В Танзании сообщили о появлении на юге-западе страны неизвестной инфекции, от которой уже погибли по меньшей мере 15 человек. У заболевших наблюдаются тошнота и рвота кровью. Выясняем, насколько опасна неизвестная болезнь и может ли она добраться до российских границ.
Смертельная болезнь?
В округе Чунья области Мбея на юго-западе Танзании сообщили о вспышке неизвестной болезни, из-за которой были госпитализированы более 50 местных жителей, еще не менее 15 погибли. Заболевшие страдали от тошноты и рвоты кровью.
Первоначальное клиническое обследование пациентов показало, что от инфекции пострадали в основном мужчины, у которых была язва желудка и заболевания печени. Сейчас группа экспертов выясняет причины болезни, в частности обследуют воду из местных источников. Кроме того, образцы крови заболевших проверят на наличие в них следов отравления ртутью.
В Минздраве Танзании исключили вспышку неизвестной эпидемии, отметив, что болезнь наблюдается лишь в одном отдаленном районе страны. Жителям Чуньи было рекомендовано избегать курения и употребления алкоголя, а проживающим в других регионах – соблюдать спокойствие.
Нет причин для паники?
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с Москвой 24 предположил, что при тех симптомах, которые известны на данный момент, у пациентов в Танзании могла быть геморрагическая лихорадка.
"На территории Танзании возможна лихорадка Денге, которая может сопровождаться геморрагическим синдромом, тошнотой и рвотой с кровью. Для подтверждение этого диагноза необходимы лабораторные анализы", – отметил специалист.
Эксперт также отметил, что у пациентов из Танзании не стоит исключать и пищевое отравление.
По словам Вознесенского, в любом случае российским гражданам не стоит бояться, что болезнь попадет на территорию страны, так как все люди, прилетающие из Африки, проходят после этого определенные обследования.
"Если есть какие-то симптомы, то люди направляются в инфекционные стационары. Какой-то опасности для наших граждан я не вижу", – подчеркнул специалист.
С ним согласен и врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев. По его словам, от больного человека вирусной геморрагическая лихорадкой заразиться невозможно, она передается только через укусы насекомых.
"Проявляется лихорадка в виде высокой температуры, снижения тромбоцитов в крови, которое влечет за собой как раз кровотечение носовое, маточное – у женщин, кровь из десен и образование синяков. У людей, которые подвержены желудочно-кишечным кровотечениям, могут быть стул и рвота с кровью. Этому подвержены люди, которые страдают хроническим алкоголизмом и у которых есть заболевания печени либо язвенная болезнь желудка", – рассказал он в беседе с Москвой 24.
Акинфиев добавил, что в случае с лихорадкой Денге от нее нет вакцины. Однако прививка от желтой лихорадки, которую делают всем российским туристам, направляющимся в Африку, опосредованно защищает и от лихорадки Денге. При этом, по словам специалиста, известен еще целый ряд геморрагических лихорадок, от которых нельзя застраховаться.