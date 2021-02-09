Врачи рассказали, опасаться ли россиянам неизвестной болезни из Танзании

В Танзании сообщили о появлении на юге-западе страны неизвестной инфекции, от которой уже погибли по меньшей мере 15 человек. У заболевших наблюдаются тошнота и рвота кровью. Выясняем, насколько опасна неизвестная болезнь и может ли она добраться до российских границ.



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Смертельная болезнь?

В округе Чунья области Мбея на юго-западе Танзании сообщили о вспышке неизвестной болезни, из-за которой были госпитализированы более 50 местных жителей, еще не менее 15 погибли. Заболевшие страдали от тошноты и рвоты кровью.





Фелиста Кисанду главный врач округа Чунья области Мбея Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу.

Первоначальное клиническое обследование пациентов показало, что от инфекции пострадали в основном мужчины, у которых была язва желудка и заболевания печени. Сейчас группа экспертов выясняет причины болезни, в частности обследуют воду из местных источников. Кроме того, образцы крови заболевших проверят на наличие в них следов отравления ртутью.

В 2018 году в регионе фиксировались аналогичные случаи. Об этом свидетельствуют записи в главном медицинском управлении Мбеи. Согласно им, тогда от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью страдали несколько человек.



В Минздраве Танзании исключили вспышку неизвестной эпидемии, отметив, что болезнь наблюдается лишь в одном отдаленном районе страны. Жителям Чуньи было рекомендовано избегать курения и употребления алкоголя, а проживающим в других регионах – соблюдать спокойствие.



Нет причин для паники?

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с Москвой 24 предположил, что при тех симптомах, которые известны на данный момент, у пациентов в Танзании могла быть геморрагическая лихорадка.

"На территории Танзании возможна лихорадка Денге, которая может сопровождаться геморрагическим синдромом, тошнотой и рвотой с кровью. Для подтверждение этого диагноза необходимы лабораторные анализы", – отметил специалист.



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Эксперт также отметил, что у пациентов из Танзании не стоит исключать и пищевое отравление.





Сергей Вознесенский доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Помимо инфекционной патологии, тут может быть отравление каким-то внешним воздействием. Может быть, было что-то в питьевой воде или в пище. Чтобы точно понять, требуется более тщательное расследование.

По словам Вознесенского, в любом случае российским гражданам не стоит бояться, что болезнь попадет на территорию страны, так как все люди, прилетающие из Африки, проходят после этого определенные обследования.

"Если есть какие-то симптомы, то люди направляются в инфекционные стационары. Какой-то опасности для наших граждан я не вижу", – подчеркнул специалист.

С ним согласен и врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев. По его словам, от больного человека вирусной геморрагическая лихорадкой заразиться невозможно, она передается только через укусы насекомых.

"Проявляется лихорадка в виде высокой температуры, снижения тромбоцитов в крови, которое влечет за собой как раз кровотечение носовое, маточное – у женщин, кровь из десен и образование синяков. У людей, которые подвержены желудочно-кишечным кровотечениям, могут быть стул и рвота с кровью. Этому подвержены люди, которые страдают хроническим алкоголизмом и у которых есть заболевания печени либо язвенная болезнь желудка", – рассказал он в беседе с Москвой 24.





Илья Акинфиев врач-инфекционист Самое главное, что не нужно ездить отдыхать в сезон дождей, так как из-за большого количества комаров в это время риск резко увеличивается. Наибольший риск заразиться – в апреле – мае.

Акинфиев добавил, что в случае с лихорадкой Денге от нее нет вакцины. Однако прививка от желтой лихорадки, которую делают всем российским туристам, направляющимся в Африку, опосредованно защищает и от лихорадки Денге. При этом, по словам специалиста, известен еще целый ряд геморрагических лихорадок, от которых нельзя застраховаться.