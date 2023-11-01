Вирусолог рассказал, опасаться ли российским туристам оспы обезьян в Таиланде

За последние месяцы в Таиланде было зафиксировано свыше 20 новых случаев заражения оспой обезьян. Один из пациентов, 24-летний местный житель, скончался в больнице. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, стоит ли туристам из России избегать поездок в эту страну.



Более 20 заболевших

В Таиланде зафиксированы 24 случая заражения оспой обезьян за последние месяцы. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора департамента по контролю заболеваний министерства здравоохранения страны доктор Тхонгчай Киратихаттаякон.

Девять пациентов выявили в Бангкоке, по три – в провинциях Чиангмай и Нонтхабури. Еще двое заболевших находятся на острове Пхукет. По одному человеку, зараженному вирусом, зафиксировали в Чонбури, Накхонпатхом и Сарабури. Других четверых – в провинциях центральной и северо-восточной части Таиланда.

Известно, что один пациент не смог побороть инфекцию. Это 24-летний местный житель, который несколько лет страдал от СПИДа. Он был госпитализирован 12 сентября и скончался на прошлой неделе в стационаре Института инфекционных болезней Таиланда. Мужчина стал первым умершим от оспы обезьян пациентом в стране.

Инфекцию в Таиланде впервые обнаружили в июле 2022 года. С тех пор там зафиксировано 559 случаев заражения этим вирусом. Среди заболевших 503 человека были местными жителями, остальные – иностранцы.





Ранее власти Таиланда увеличили срок безвизового пребывания в стране для россиян. С 1 ноября граждане РФ могут оставаться там без оформления дополнительных документов на 90 дней вместо бывших 30.

"В народ не пойдет"

Заразиться оспой обезьян, находясь на отдыхе в Таиланде, очень трудно. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, это связанно с тем, что инфекции достаточно сложно распространиться.





Алексей Аграновский вирусолог, доктор биологических наук Вирус оспы обезьян достаточно редок в силу того, что распространяется при контакте с биологическими жидкостями. Надо его съесть, или очень близко контактировать с больным. Например, случайно получить от него сукровицу. Есть информация, что также передаче способствуют половые контакты.

В связи с этим ожидать эпидемии оспы обезьян не стоит, полагает вирусолог.

"Оспа обезьян находится в той области вирусологии, которой интересоваться должны специалисты. Они обязаны разбираться, где случились заражения, как это могло произойти. Обывателю вирус не должен быть интересен. Он не может стать причиной эпидемии – в народ он не пойдет", – подчеркнул Аграновский.

Исходя из имеющихся данных, распространение болезни в России крайне маловероятно, заключил эксперт.

